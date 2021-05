Csen Ragusa avvia riaffiliazione con Asd e Ssd iblee

E’ stata avviata dal comitato provinciale Csen Ragusa la campagna di riaffiliazione rivolta ad Asd e Ssd operanti sul territorio provinciale. Ora che lo sport sembra stia ripartendo, è indispensabile potere operare con tutte le tutele del caso. Lo ricorda il presidente provinciale Csen, Sergio Cassisi, sottolineando che “è inutile affiliarsi a un ente di promozione sportiva che svende le tessere o regala l’affiliazione se poi non organizza su tutto il territorio nazionale attività sportiva, didattica, formativa e se non ha il personale per l’inserimento di quel poco che fa. Risparmiare – dice ancora Cassisi – per poi trovarsi sospesi o cancellati dal registro Coni, non è un risparmio ma un danno enorme. Stiamo parlando della necessità di muoversi organizzando attività sportiva, attività didattica e attività formativa, tutte cose che il Csen regolarmente effettua. Il Coni ha ribadito che al termine del successivo semestre, quindi entro il 30 giugno 2021, saranno valutate eventuali carenze ed assunti i conseguenti provvedimenti di cancellazione delle relative affiliazioni e iscrizioni”. Tra gli altri servizi forniti, anche quello precipuamente legato all’assistenza fiscale nei confronti di Asd e Ssd, caratteristiche che contraddistinguono il Csen rispetto agli altri eps. Anche grazie al supporto che proviene dal livello nazionale con FiscoCsen. “A livello provinciale, nonostante i problemi causati dalla pandemia – continua il presidente Cassisi – siamo riusciti, comunque, a mantenere elevato il numero delle iscrizioni. Purtroppo, c’è chi ha cessato la propria attività e auspichiamo, comunque, che queste risorse umane non si perdano e che si possano riconvertire con altri sodalizi sportivi. Dobbiamo puntare a ricompattare, il più possibile, il movimento sportivo perché l’obiettivo deve essere quello di rilanciare nella maniera migliore la partecipazione alle varie discipline che saranno destinate a caratterizzare sempre di più questo periodo post pandemico”.

Salva