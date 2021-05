Ragusa. La Polizia denuncia donna per furto di abbigliamento

E’ stata identificata e deferita all’Autorità Giudiziaria la donna che in due diverse occasioni aveva sottratto capi di abbigliamento all’interno di un negozio di Ragusa. A denunciare i fatti lo stesso titolare dell’attività che lo scorso lunedì ha denunciato il

furto di vestiario presso l’Ufficio Denunce della Questura, fornendo nell’occasione la descrizione della donna. L’attività di indagine avviata dopo la ricezione della denuncia ha

consentito in brevissimo tempo di risalire all’identità della predetta, procedendo ad eseguire perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, consentendo il rinvenimento

della merce rubata, del valore di alcune centinaia di euro. La merce rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario e la donna è stata deferita

all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

