Ammortizzatori sociali e strisce blu. Pd Ragusa chiede chiarezza

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, si è rivolto al sindaco per verificare se è fondata la denuncia sindacale secondo cui la ditta che gestisce il servizio di sosta a pagamento, le cosiddette strisce blu, per conto dell’ente di palazzo dell’Aquila, stia applicando in maniera non legittima l’ammortizzatore sociale. “Dallo scorso lunedì 17 maggio, infatti – sottolinea Chiavola – la nostra area comunale, al pari di altre zone in Sicilia, è diventata zona gialla. Non si capisce, dunque, perché la ditta in questione continui ad applicare in modo illegittimo l’ammortizzatore sociale fondo d’integrazione salariale mettendo in turnazione giornaliera circa 5 lavoratori su 20. Raccogliamo, in questo senso, una denuncia che arriva dal sindacato e la portiamo all’attenzione del civico consesso. Non si comprende come la società possa tranquillamente, e in maniera indisturbata, considerato che si tratta di un servizio pubblico, continuare a operare in tal senso a danno dei lavoratori e della collettività. Chiediamo, dunque, che l’amministrazione comunale verifichi come stanno le cose e che siano ristabilite le previsioni contenute nel capitolato speciale d’appalto”.

