Lega su Rigenerazione urbana. Fondi da non perdere per gli iblei

Sono sempre più frequenti le occasioni legate alla possibilità di intercettare finanziamenti per gli enti locali alla luce delle ripetute piogge di fondi, in vari ambiti, che, complice anche il periodo pandemico, si stanno registrando. E’ il caso di Rigenerazione urbana con la Regione che ha messo a bando oltre 13,8 milioni di euro per i Comuni sotto i 60mila abitanti. E’ però fondamentale che gli enti locali interessati possano predisporre gli strumenti necessari per formalizzare le apposite richieste. E’ questo il senso della riflessione che arriva dal coordinatore provinciale della Lega Ragusa, Salvo Mallia, d’intesa con il responsabile provinciale Enti locali dello stesso partito, Andrea La Rosa. “Stiamo, comunque, parlando – affermano Mallia e La Rosa – di una dotazione iniziale, che mira ad essere incrementata, per garantire la riqualificazione dei centri storici e l’ammodernamento dei poli urbani e abitativi. Un’occasione da non perdere anche per i piccoli Comuni che, grazie a tali risorse, potranno progettare il loro processo di rinnovamento. Avranno invece l’opportunità di portarlo a termine quegli enti locali territoriali che l’hanno già intrapreso. E’, insomma, fondamentale riuscire a stare sempre, per così dire, sul pezzo e fare in modo che tali opportunità possano essere sfruttate nella maniera migliore. Ecco perché invitiamo tutti i Comuni del Ragusano sotto i sessantamila abitanti, e lo facciamo anche con il supporto che arriva dal nostro coordinatore regionale, l’on. Nino Minardo, sempre pronto a individuare quali le strade migliori per sfruttare al meglio occasioni simili, a non perdere l’occasione e a partecipare al bando. Occorre impegnare le proprie energie a presentare progetti e istanze. I fondi ci sono. Sono indispensabili gli strumenti adeguati per fare sì che queste risorse economiche possano arrivare”.

