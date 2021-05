Disservizi idrici nel centro storico di Modica

Possibili disservizi nell’erogazione idrica in varie vie cittadine di Modica tra cui Via Fontana, Via Catena, quartiere Vignazza, Via Carlo Papa, parte di corso Umberto I e vie limitrofe, a causa di un guasto nel quadro elettrico al servizio delle elettropompe che alimentano il serbatoio di S. Teresa. La situazione dovrebbe normalizzarsi nel corso della serata e comunque non appena saranno completati i lavori.

