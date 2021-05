L’Europa è cambiata…di Michele Giardina

L’Europa è cambiata. E’ diventata più solidale, più generosa, più attenta, più giusta, più equa. L’arrivo sulla scena mondiale del maledetto virus ha imposto un cambiamento di rotta. L’Europa sarebbe dunque cambiata? Forse si, forse no. Certo è che resiste ancora qualche vezzo antico. Vedi problema migranti. La Spagna li respinge con l’esercito e Bruxelles loda il premier socialista per avere agito con determinazione. Anzi con saggezza. Tutto come prima e peggio di prima invece in Italia, in Sicilia, nei porti di Lampedusa e Pozzallo. Sbarchi senza fine e l’Europa, premier Draghi silente, non vede e non sente.

