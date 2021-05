Rifiuti: da domenica si potrà conferire a Gela

Da domenica la discarica di Gela accetterà oltre 200 tonnellate di rifiuti indifferenziati provenienti dalla provincia di Ragusa da ripartire secondo le note quote proporzionali. La notizia è stata da poco confermata da fonti amministrative. Anche l’impianto di Enna potrebbe ricevere per una decina di giorni 50 tonnellate al giorno del sottovaglio non stabilizzato che si trova in impianto, che potrebbe quindi gradualmente svuotarsi e riaprire. Resta in bilico però il conferimento dei rifiuti delle celle dove avviene la bio stabilizzazione e nel giro di qualche giorno potrebbe venire concesso il conferimento sempre nella discarica di Gela.

Salva