Boom di vaccinazioni nei 5 hub iblei

Destinatari gli ultra 80enni e i loro accompagnatori – anche più di uno – over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela.

Sarà consentito l’ingresso senza prenotazione, con una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa. Per gli accompagnatori verranno utilizzati, previa adesione volontaria, il vaccino a vettore adenovirale – AtraZeneca.

Intanto, continua lo screening test rapidi nei drive in, tamponi molecolari e sierologici, in tutta la provincia, che registra un alto numero: 515756.

A tal proposito, il sindaco di Acate ha annunciato che domenica 23 maggioin piazza Calvario – dalle 9 alle 13 si svolgerà uno screening tamponi rapidi in modalità drive in.