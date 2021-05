Ragusa. L’Assessore Iacono sulla questione palme del Giardino Ibleo

Nei giorni scorsi, l’assessore al verde pubblico del comune di Ragusa Giovanni Iacono ed i tecnici dell’ufficio competente, alla presenza del Soprintendente ai beni culturali, hanno provveduto alla valutazione dello stato di salute delle Phoenix Canariensis del Giardino Ibleo.

“Delle 21 palme presenti – dichiara l’assessore Iacono – 3 risultano attaccate dal punteruolo rosso ed anche in altre palme è stata rilevata la presenza dello stesso coleottero Rhynchophorus ferrugineus. E’ stata altresì effettuata la valutazione dell’impatto estetico della filiera piantumata in ambo i lati del primo tratto iniziale del viale delle palmifere del genere Whashingtonia, genere di palme consigliato dall’Ordine degli Agronomi in quanto resistente al punteruolo rosso. L’impatto visivo, sul campo, non è risultato soddisfacente. Dieci piante sono tutte rigogliose e sane, una sola sarà sostituita dal vivaio che l’aveva fornita e saranno ripiantumate all’ornamento di via Caboto a Marina di Ragusa dove erano già, originariamente destinate. Il Giardino Ibleo è oggetto di un progetto di riqualificazione arborea di alcune aree e sarà pubblicato nei prossimi giorni un concorso di idee sulla riqualificazione che comprenderà anche il viale principale dove sono 29 le palme che in questi anni sono state abbattute e non sostituite”.

