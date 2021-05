Settimana dell’Ambiente 2021 a cura del Libero Consorzio ibleo

È in calendario per l’ultima settimana di luglio l’edizione 2021 della “Settimana dell’Ambiente”, promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Anche quest’anno il programma prevede numerose iniziative di sensibilizzazione su temi significativi come la biodiversità e la tutela del territorio. “Si tratta di un evento al quale teniamo molto”, ha dichiarato il Commissario straordinario Salvatore Piazza rimarcando le attività am-ministrative svolte da parte del Libero Consorzio Comunale ibleo a tutela dell’ambiente.

Tra i punti fermi del programma, le iniziative di pulizia del litorale, compresa la raccolta delle cicche e la distribuzione dei posaceneri lungo le spiagge del Ragusano. Occhio di riguardo anche alla Diga di Santa Rosalia e alle aree protette nei Monti Iblei. Si sta inoltre lavorando per inserire la Settimana dell’Ambiente tra le attività del Piano Estate promosso dal Miur. In questa direzione anche il coinvolgimento dei pescatori come Custodi del Mare e l’organizzazione di attività in sinergia con gli alunni degli Istituti scolastici aderenti.

Per avviare la definizione del cartellone di eventi 2021, il Commissario Piazza ha convocato in videoconferenza i rappresentanti degli enti coinvolti. Hanno partecipato all’incontro il rappresentante locale del WWF Antonio Costa, il fiduciario di Slow Food Ragusa Lorenzo Lauria, la co-ordinatrice del circolo di Legambiente Scicli Alessia Gambuzza, la direttrice delle Riserve Naturali del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Carolina Di Maio oltre al capo di Gabinetto Pina Distefano ed ai dirigenti dell’ente Raffaele Falconieri, Carlo Sinatra e Salvatore Buonmestieri.

