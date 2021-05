Cisl Fp. Stabilizzazione lavoratori Asu. Incontro a Modica

Una delegazione della Cisl Fp è stata ricevuta a palazzo di Città dal sindaco di Modica, Ignazio Abbate. La delegazione sindacale era formata dal segretario generale Daniele Passanisi e dal referente del Comune, Carmelo Amore. Al centro dell’attenzione la discussione sulla stabilizzazione del personale Asu, come prevista dall’art.36 della Legge regionale del 15 aprile 2021. Si è trattato, per il sindaco, del primo incontro in assoluto con una organizzazione sindacale su un tema ritenuto molto importante per i contenuti riportati dalla normativa di riferimento. “Abbiamo appreso con molta soddisfazione – commenta il segretario generale Passanisi – la disponibilità, da parte del sindaco, Ignazio Abbate, sull’intenzione, dal momento in cui la Legge regionale sarà attuativa a seguito di assenza di rilievi da parte del Governo nazionale, di procedere all’apertura di un confronto costruttivo sull’iter normativo che porterà alla stabilizzazione degli Asu in forza al Comune di Modica. Un processo, come ci ha dichiarato il sindaco, da lui avviato tempo fa al fine di dare loro l’opportunità di potere lavorare presso il Comune di Modica piuttosto che in altre realtà della provincia”. “E’, altresì, volontà della Cisl Fp e dell’amministrazione comunale – è spiegato ancora da Passanisi – operare parallelamente per il raggiungimento dell’agognato obiettivo di portare a 36 ore tutto il personale part-time oggi in servizio presso il comune di Modica. Sarà nostra cura seguire passo dopo passo la vicenda e continuare ad essere vigili visto che la stabilizzazione degli Asu è una battaglia che la Cisl Fp porta avanti da parecchio tempo per garantire la serenità e la dignità lavorativa, attraverso il riconoscimento dei più elementari diritti mai ricevuti, come i contributi previdenziali, a numerose unità di personale che, nonostante tutto, continuano ad erogare servizi importanti per la collettività modicana”.

