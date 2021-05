Ragusa. Inaugurato il nuovo hub al PalaMinardi. Cassì si vaccina

Inaugurato oggi dall’ASP di Ragusa il nuovo hub del PalaMinardi, struttura messa a disposizione dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Peppe Cassì, presente all’inaugurazione, si è anche sottoposto alla vaccinazione avendo i requisiti per poterlo fare.

“Finalmente è arrivato il mio turno – dichiara Cassì – ed avendo l’età per poter scegliere ho preferito il vaccino AstraZeneca, perché mi fido della statistica e della scienza.

Ho così “fisicamente” inaugurato il nuovo hub PalaMinardi, con 6 banchi accettazione, 36 postazioni vaccinali e 350 sedute d’attesa. Tra i cittadini in coda con me ho riscontrato prima soddisfazione per l’organizzazione, poi sollievo per essersi messi in sicurezza da un male orribile.”

Salva