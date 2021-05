Scuola, un milione di euro ai Comuni iblei per il Piano Estate

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto che destina somme alle Regioni nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021. Alla Sicilia sono destinati oltre 14 milioni di euro. Alla provincia di Ragusa è stato assegnato un milione di euro.

Ecco il riparto per singola provincia: Palermo e provincia 3 milioni e 500 mila euro; Catania e provincia oltre 3 milioni 250 mila euro; Oltre di 1 milione e 500 mila euro per Messina e provincia; Agrigento e provincia oltre 1 milione e 200 mila euro; Trapani e provincia oltre 1 milione e 200 mila euro; Siracusa e provincia 1 milione e 100 mila euro. Oltre 400 mila euro per Enna e provincia

Salva