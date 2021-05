Ciclismo. La Multicar Vittoria bene nelle ultime due trasferte

La Multicar Amarù ha spaziato da Giarre all’area trapanese, impegnata lungo i percorsi del calendario stagionale. Nel primo caso, per quanto riguarda il centro etneo, la pattuglia gialloblù è stata presente alla seconda edizione del trofeo ciclistico Città di Carruba, memorial Salvatore Messina. Angelo Pace, dopo una condotta di gara molto accorta, è arrivato al secondo posto nella categoria Esordienti secondo anno. Il giovane atleta ha dato, ancora una volta, prova delle proprie peculiarità. E, sicuramente, le sue quotazioni sono destinate a salire ulteriormente. Al terzo memorial Peppe Asta di Napola, in provincia di Trapani, il gruppo juniores si è messo in evidenza con Lorenzo Ragusa che è salito sul gradino più basso del podio, quindi è arrivato terzo, mentre in nona posizione si è classificato Nicolò Stissi e decimo Ivan Kalmykov. Anche in questo caso, sono arrivate conferme importanti da parte di atleti su cui la società ipparina sta puntando parecchio. “E’ una fase molto delicata della stagione – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – in cui è necessario centellinare le forze, anche perché occorre confrontarsi con l’esplosione delle più elevate temperature. Diciamo che siamo soddisfatti per i risultati, che qualche altro riconoscimento sarebbe potuto arrivare e che, però, non ci lamentiamo perché siamo consapevoli del grande lavoro portato avanti da tutto il gruppo. Operiamo sapendo che si deve migliorare sempre di più e che i margini di crescita affinché questo accada rimangono notevoli”.

Salva