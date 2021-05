Personaggi degli Iblei di ieri… di Domenico Pisana

Uno dei personaggi che è rimasto vivo nella memoria storico-culturale della città di Modica, è sicuramente Giovanni Ragusa, conosciuto come Nanninu, nato a Modica il 16 dicembre 1911.

La sua figura ebbe modo di evidenziarsi sin da ragazzo sia per le qualità intellettive che per l’estro e la vivacità, che, però, non trovarono corrispondenza negli studi, tant’è che li interruppe, una volta conseguita la licenza media, abbandonando l’Istituto Tecnico Archimede di Modica, ove si era iscritto, e proseguendo da autodidatta.

I suoi studi si sviluppano quindi in modo irregolare, fino a quando non ritorna ad iscriversi all’Istituto “G. Verga” di Modica dove consegue il diploma nel 1932, dedicandosi così all’insegnamento. Rocca d’Arce, nella Ciociaria, fu la sua prima sede di insegnamento. Qui visse insieme alla sorella Dorina, anch’essa insegnante. Ritornato a Modica prosegui nella sua attività didattica, coniugandola anche ad una intensa attività sociale, politica e culturale.

1. L’attività socio politica

Antifascita convinto, egli sin da giovane aderì al Partito Socialista Italiano, e mosse le sue prime battaglie per la democrazia e l’affermarsi dei diritti umani. A 17 anni, dal balcone di Palazzo San Domenico, sede del Comune, pronunciò – come racconta la scrittrice Maria Iemmolo – “il suo primo comizio antifascista che lo aveva fatto notare alla polizia e sarebbe stato arrestato se il padre non avesse provveduto tempestivamente ad allontanarlo per qualche tempo”.

Fu grazie al suo impegno che Modica vide la nascita di una sezione del Psi, della quale assunse la segreteria, entrando successivamente in Consiglio comunale ed assumendo l’incarico di Assessore ai Lavori pubblici della città. In questo quadro d’impegno politico non condivise la scelta di eleggere Ragusa a capoluogo di provincia, tant’è che non mancò, fin alla sua tarda età, di esprimere pubblicamente pensieri e pronunciamenti contro questa scelta, attirandosi invettive da parte dei ragusani. Negli anni ‘80 si mise in evidenza per la creazione di un comitato finalizzato a riscoprire gli uomini illustri di Modica, convinto come era che occorresse non consegnare all’oblio quei concittadini che si erano spesi per il bene della città e per la sua promozione all’esterno.

Il Comune di Modica gli ha intitolato un Auditorium a marina di Modica, frazione balneare della città

Significativa la sua attività culturale . Nel 1931 pubblicò “La filosofia della musica”; nel 1959 “Schema di Statuto per i costituendi Liberi Consorzi di Comuni”, approvato e fatto proprio dall’Amministrazione comunale di Modica del tempo.

Nel 1976 realizzò la “Grammatica critico-comparata del dialetto della Sicilia sud-est con vocabolario”, con il patrocinio della Regione siciliana, ed ancora, negli anni settanta, una carta della Sicilia araba. Due le sue opere di carattere storico-religioso: “Venne il primo”, saggio su Giuda Iscariota del 1951, e “Il IV evangelo nega la Sindone”, Edizioni Dialogo, 1985.

Per quanto concerne la poesia, sue sono le raccolte “Liriche del mio tormento” e “Il mio pensiero” in lingua italiana, e “Cusuzzi” (1981) in dialetto modicano.

È presente in diverse antologie poetiche, tra cui “Giovani Scrittori e Poeti italiani” del 1933; “Il dialogo poetico d’Italia 72”, “Paradigma” del 1973.

Giovanni Ragusa ha anche fissato le caratteristiche e le regole fondamentali comuni a tutti i dialetti siciliani dell’isola in un volume dal titolo “La lingua siciliana non è neo-latina”, Edizioni Associazione culturale “Dialogo”, Modica, 1989.

2. La poesia dialettale

Ricercare sofisticazioni nella poesia di Giovanni Ragusa, significherebbe incanalarsi in una strada a lui non certamente consona. Nelle sue opere dialettali, infatti, non si trovano sontuosità, né elaborati costrutti poetici; l’Autore rende semplice, chiaro, accessibile il contenuto che la Musa gli suggerisce di portare sulla pagina.

A questa semplicità si contrappone, invece, una rigorosità circa l’uso della lingua dialettale. Ragusa, infatti, sotto questo aspetto è preciso, puntuale e intende dare, attraverso le sue poesie, un saggio di come va scritto il dialetto modicano. Egli è stato certamente uno studioso del dialetto, nel cui campo la sua competenza si è rivelata veramente straordinaria: a lui va il merito – come già detto – della realizzazione di una grammatica siciliana.

Lo sviluppò delle dimensioni elaborative delle sue poesie dialettali è contrassegnato da segmenti carichi di umanità, che, allargandosi a prospettive universali, sentono vivo il colloquio con gli umili, la relazione con le problematiche sociali, l’affetto verso i sofferenti:

“… Scuru è

lu còri ri dda matri ca nuru

viri lu figghiu, e si ni lòri… E lu viècciu,

ca n’zi senti sicuru

ri campari n’àutr’annat’ancora,

ca agghicari lu friddu viri

ri luntanu, trèma e pènza

a la sa picciuttanza, cuannu

a la vignigna ‘nzièmi a li cumpagni,

cantannu, lu travàgghiu scialu

ci parìa…”

(Senza riri clu…)

“… l’uòmmini pi nènti si fanu quèrra?

Si fanu quèrra pi ‘n cuoppu ‘i tirrinu

e pi putiri riri: iu tiègnu

lu munnu pi li cèrra. . .”

(A lu Bamminu)

“Sulu la vicciarèdda,

misa a cantunèra,

suspira, sapiènnu ca nènti c’è

ciù pir idda, mancu

‘i cuntari cunti a li niputi. .”

(Natali)

Giovanni Ragusa canta le bellezze della terra siciliana, terra di sole che, pur con tutte le sue contraddizioni, resta “terra amurusa”; coglie spazi di cielo in cui l’animo poetico si ritempra al sentire “a lu matinu, / siènnu ancòra assunnacciati…/ 1’ aucidduzzi ‘ntra r’ iddi / ciuciuliari…”; interpreta i fermenti- e le tradizioni popolari e religiose della nostra realtà locale, enucleando domande di senso, che spesso rimangono senza risposta e scoprendo i chiaroscuri e le disarmonie che dell’esistenza offrono gli orizzonti della coscienza. Non mancano, poi, nella poesia del Ragusa, gli intagli naturalistici; l’autore si abbandona a descrizioni cariche di implicanze stagionali e costruisce, attraverso un processo discorsivo, versi interessanti in cui le diversità temporali sembrano disporre l’animo ad una colloquialità con gli assunti razionali che ci impongono le stagioni:

“Frivarièddu picciriddu

pòrta àccua, vièntu e friddu;

a tutti bbanni trasi iddu;

sàuta e gghiòca còmu gn’jriddu.

Nicarièddu e ddispittusu,

abbuffiniari l’avi p’aùsu;

chi ci po’ fari lu carusu

se nascìu crapicciusu?”

(Frivarièddu…)

“…

Oh cuantu si bèddu Maju,

misi ri ciuri! … Arriri

lu mari, brannìa

lu cièlu, jòcunu

tutti li criaturi… Maju,

tu canti cu la vuci r’aucèdda e,

cantannu, ‘rapi la pòrta

ri la stati, ri la nòva vita,

dda vita ca a tutti aruci sapi.”

(Maju)

3. La poesia in lingua: Il mio pensiero(1983)

Di Giovanni Ragusa va segnalata la silloge in lingua, “Il mio pensiero”, pubblicata nel 1983.

Certamente affascina maggiormente e si rivela più interessante, in Ragusa, la poesia dialettale, tuttavia anche la versificazione in lingua ha una sua forte efficacia semantica.

Quest’ultima appare ricca di valenze problematizzanti in cui i nuclei tematici si muovono tra oscillazioni dialettiche, costrutti teoretici, riflessioni etico-religiose che, se analizzate nella prospettiva teologica, aprono aspetti problematici e discutibili per la fede cristiana; meno lirico è il dispiegarsi dei versi, che si essenzializzano in una prosodia e in sviluppi discorsivi molto sentiti.

Nella seconda parte de “Il mio pensiero”, dove si trova una prevalenza di meditazioni sul senso della vita, sulla morte, sulla natura di Dio e sulla sua significabilità nella storia, le poesie hanno un tono dimostrativo e sono concepite come documento che investiga, sull’onda di una ratio in ricerca, su una problematica esistenziale sempre complessa ed articolata:

“Son io che vivo nel mondo,

e ragiono, e mi tormento,

e lotto…; son io

che sento annullarmi e penso

mille esistenze che sorgono

dal profondo mio…”

(Io)

“Gli uomini credon veri

i loro sogni,

àman credere e non sanno che tutto

è illusione… Ma non credere

è morire, e io…

che ho perduto ogni fede, dico

inebriami, …”

(Tormento)

Un respiro lirico più autenticamente poetico si diparte invece dalla prima parte dell’opera, ove il poeta dà spazio a immagini e costrutti simbolici in cui la fragranza del sentimento s’impone alla razionalità della mente.

Giovanni Ragusa, in sostanza, sa darci le sue meraviglie, le corrispondenze esistenziali nascoste nell’intelaiatura dei versi, il suo palpito lirico fatto di commozioni e sogni, di contemplazione e di viaggi nelle vicende umane. Il verso acquista ritmo e si riveste di cadenze musicali che danno colore ed armonia al procedimento lirico.

Nannino Ragusa rimane sicuramente un personaggio importante della realtà socio-culturale siciliana e di Modica in particolare, perché con il suo impegno civile e letterario ha saputo dare alla città le sue intuizioni e le sue corrispondenze esistenziali, facendole approdare nell’intelaiatura di versi che, ancora oggi, offrono un palpito lirico fatto di commozioni e sogni, di contemplazione e di viaggi nelle vicende umane.

Chiudiamo offrendo ai lettori alcuni testi poetici tratti dalla sue opere.

Da: “CUSUZZI ” (1981)

Lu Nènti

Si rici ca lu nènti nn’avi luòcu,

e nunn’è bèru. Lu nènti

è chiddu ca ‘nta lu munnu

minti fuòcu, chiddu

ca a mia mi runa

pinzèri e gghiuòcu

r’èssiri sò chi buògghiu

e ddi putiri fari

còsi ‘ranni e ‘mbruògghiu.

Lu nènti è a tuttibbanni

e nun zi viri, ma lu sènti

la vicciarèdda e nn’avi scantu,

mèntri ar iddu cnn

chiddu ca vòli siri

gghiustu e santu. E lu picciriddu

ca lu nènti sapi

cu riddu parra,

a riddu sulu arriri.

Lu jattu e lusurci

Ci’rissi lu jattu a lu surci:

– Vièni cà, paci facièmu,

ràmuni la manu…

Ajèri n’anzigniàru ‘i riri

mèus, e sugnu cristianu.

Ci arrispunnìu lu surci:

– Cuannu ti muzzi l’ugni

e li scagghiuna, e t’attacchi

‘nti la cura lu cianciànu,

tannu ci criu ca sì

cristianu, tannu ra tana

nièsciu ‘ncianu.

– Scuasi, iu fussi munzigniàru?!

Lassa ca nièsci, ca t’aspièttu!

– Nièsciu? Surci sugnu

e no sumaru.

Muòrica paisi miu bèddu!

Lu rìciunu tutti,

enuddu lu po’nijari:

Muòrica è bèddu

e si fa taliari.

Rò Pizzu,

‘i Lìtria,

‘i Muntisirratu,

runni ‘u talì talì

pari nu ‘ranatu

apièrtu e maturatu

cu lu ciatu

ri lu Suli…

Lu Saluni, taliatu

‘i sira, è ‘n ciumi

r’ argèntu ca stralùci

e ancatina miré

lu firmamièntu… Cuannu

‘a Luna spunta ra Gghiacanta

e crai crai acciana,

scurpisci ntall’uòcci tuòi

San Giòrgi,

San Piètru,

lu Castièddu, tutti

li cuartèra… Allura

nun ti puòi antratèniri

ri jttari nu scannièddu

e ddiri: Muòrica,

paisu miu, cuantu

si bèddu!

Da: “IL MIO PENSIERO” (1983)

Il fuoco d’un sogno

Questo vento viene dal mare

e pare voglia giocare con le fronde

degli alberi,

e vi s’impiglia con frenetica forza

di tempesta, e le scompiglia,

e vi si culla come sull’onde,

con fragore.

Questa forza dell’aria che fa danzare

tutte le cose, la odo parlare

con la voce di tutti i suoni,

mentre s’accende sul mio volto il fuoco

d’un sogno:

il sogno del dominio

sugli elementi. La inseguo

questa forza celeste,

che m’investe il corpo e lo spirito,

la inseguo fino all’ignoto,

col fuoco del sogno.

Ritratto a un mio amico

Un tormento di pensiero

negli occhi pieni d’ombra;

un avvicendarsi di sogni

sulla fronte accesa; un volto

d’ agitatore,

con un altero atteggiamento

di libertà e d’imperio

nel mento robusto,

e sulle labbra sottili

lo sfiorare d’un sorriso

leggero e amaro

che ti disarma

dal voler resistere.

