GreenMed e Agatos sottoscrivono accordo con Confcommercio

Sottoscritto l’accordo tra GreenMed Srl, società di Unione dei Servizi di Confcommercio della Regione Sicilia, che opera su tutto il territorio regionale con attività a supporto delle imprese locali associate alle organizzazioni provinciali della confederazione regionale di categoria, e Agatos Spa, attraverso la controllata Agatos Energia Srl. L’accordo di partnership, incentrato sulla individuazione di opportunità nel segmento degli interventi di efficientamento energetico in particolare legati al Superbonus e Ecobonus, è immediatamente operativo e produrrà fatturato già nei prossimi mesi. Si tratta quindi di una partnership di ampio respiro e lungo periodo.

Tramite questo accordo, la maggior parte delle oltre 40mila aziende associate alla Federazione regionale del commercio del turismo dei servizi delle professioni e delle Pmi di Sicilia, in breve Confcommercio Sicilia, a cui aderiscono le nove associazioni provinciali di Confcommercio, potrà beneficiare dell’esperienza di Agatos Energia nei segmenti dell’efficientamento energetico (Superbonus e Ecobonus) e produzione di energia rinnovabile.

In base all’accordo, GreenMed, in qualità di sostenitore delle attività imprenditoriali e progettuali locali nel territorio della Regione Sicilia, si impegna a segnalare ad Agatos, a fronte del riconoscimento di una introduction fee basata sul fatturato generato, tutte le attività possibili per uno sviluppo sostenibile delle imprese associate che abbiano esigenza di produzione di energia da fonte rinnovabile, impianti di efficientamento energetico o altre attività correlate sviluppate da Agatos. Quest’ultima, che opera anche con il ruolo di general contractor in particolare per l’efficientamento degli edifici effettuato anche con l’ausilio del Superbonus 110% e degli Ecobonus, predisporrà, in collaborazione con i professionisti locali, la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti.

A sottoscrivere l’intesa, nel corso di una riunione tenutasi in via Mandarà a Catania, dove ha sede la Confcommercio etnea, l’amministratore unico di GreenMed, Gianluca Manenti, che è anche presidente regionale di Confcommercio Sicilia, e l’amministratore unico della controllata Agatos Energia Spa, Leonardo Rinaldi.

Il presidente di GreenMed Gianluca Manenti commenta: “In questo modo, GreenMed offrirà assistenza logistica tecnico-commerciale ad Agatos per l’individuazione e la valutazione degli immobili idonei alla realizzazione degli interventi previsti dal Superbonus 110% e dagli altri Ecobonus”.

L’amministratore delegato di Agatos SpA, Leonardo Rinaldi, commenta: “Tramite la controllata Agatos Energia Srl, il gruppo Agatos fornirà delle soluzioni innovative che consentiranno ai potenziali fruitori di questo accordo di avvantaggiarsi del nostro know how. L’accordo firmato in queste ore struttura una operatività di Agatos in tutta la regione Sicilia (in particolare da subito in quella orientale, Catania, Ragusa, Siracusa) al servizio del sistema imprese di Confcommercio, mettendole nella condizione migliore per cogliere tutte le opportunità che si svilupperanno, attraverso la Transizione Energetica ed Ecologica, nella svolta sostenibile in termini economici, ambientali e sociali. Agatos e Confcommercio (attraverso GreenMed) diventano un modello di efficienza per creare un nuovo esempio di sviluppo a favore del sistema imprese”.

