Il Pd di Vittoria scrive alla Commissione straordinaria

“Se è vero che, in questi ultimi giorni, la presenza di più hub e centri vaccinali in provincia di Ragusa sta facendo procedere la campagna delle inoculazioni con il vento in poppa, è altrettanto vero che, almeno per quanto riguarda le scene viste ieri mattina all’ex Fiera Emaia, è indispensabile trovare delle soluzioni tendenti a evitare la formazione di inopportuni assembramenti”. E’ quanto afferma il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, ringraziando sempre gli operatori sanitari per il grande lavoro che stanno svolgendo e rivolgendosi, però, alla Commissione straordinaria affinché, di concerto con l’Asp, intervenga nella maniera più opportuna allo scopo di evitare il ripetersi di situazioni potenzialmente pericolose. “Inutile ricordare che, nella nostra città, per quanto riguarda il numero dei contagi – prosegue Nicastro – non ce la passiamo bene. E proprio per questo motivo è necessario evitare il più possibile quelle circostanze che possano determinare assembramenti destinati a favorire il diffondersi dei contagi. Forse è necessario migliorare gli afflussi e le permanenze nelle aree d’attesa per evitare rischi elevati. Sono convinto che la Commissione straordinaria abbia già preso in carico la questione e che si adopererà per invitare l’Asp ad adottare le opportune contromisure. Vaccinarsi è fondamentale. Correre il rischio di contagiarsi in attesa della propria dose è, però, assolutamente da evitare”.

