Si è svolta in modalità videoconferenza, l’assemblea sindacale dei lavoratori ASU del Comune di Modica. Al confronto oltre i lavoratori, erano presenti Il segretario della Camera del lavoro di Modica, Salvatore Terranova, il segretario Generale della FP CGIL di Ragusa, Nunzio Fernandez, l’RSU Gianluca Burderi, il Segretario Generale Regionale FP CGIL, Massimo Raso, il Coordinatore Regionale ASU, Salvatore Musolino.

Il confronto è stato organizzato per illustrare le novità contenute nell’art. 36 della legge Regionale, dove sono indicate le modalità operative in materia di stabilizzazione e fuoriuscita dal precariato del Personale ASU, con particolare riferimento all’iter procedurale. Sono state illustrati, altresì, gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Regione per gli Enti, che saranno operativi già dal mese di luglio. Ciò consentirà agli oltre settanta ASU del Comune di Modica di stipulare un dignitoso iniziale contratto a tempo indeterminato part-time.

I lavoratori, sono stati anche informati sulla dotazione minima destinata dalla Regione, che si concretizza in una iniziale dote finanziaria pari a circa 14 ore (la stessa somma in atto trasferita ai lavoratori), con la prospettiva di un incremento orario, che dovrà necessariamente essere rimpinguata da ulteriori risorse finanziarie presenti nei singoli bilanci degli Enti utilizzatori.

La sintesi del confronto ha in ogni caso riconosciuto la valenza della norma regionale, che sfruttando il comma 296 dell’articolo 1 della legge 178 del 30.12.2020 (legge Finanziaria dello Stato), che garantisce, solo per il 2021 la possibilità per gli Enti utilizzatori di stipulare contratti a tempo indeterminato Part-time.

E’ stato realisticamente data l’indicazione sulle difficoltà finanziarie del Comuni in questo momento, che impongono estrema tutela, ma anche un pizzico di ottimismo forti dell’esperienza del gruppo dirigente della FP-CGIL. La Cgil ha già intavolato una piattaforma con l’Amministrazione che si è mostrata disponibile e d attenta alla problematica Asu. Ciò ci fa sperare che ci siano le condizioni per avviare da subito la trattativa col Sindaco e di giungere alla sua definizione in tempi ragionevolmente brevi.

Infine, i lavoratori sono stati informati circa la disponibilità della Cgil di mettere a disposizione i propri uffici presso le sedi territoriali per garantire informazione e assistenza verso i lavoratori interessati.

