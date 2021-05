I capi basic di cui abbiamo bisogno per un’estate da urlo

Se siete stanche di fissare il vostro guardaroba con aria scettica, chiedendogli abbinamento impossibili e decisamente azzardati, vi diamo un consiglio che non ci stancheremmo mai di ripetere: ripartite dal basic.

Sì, perché, soprattutto quando non abbiamo ancora ben chiaro quale sia lo stile che vogliamo adottare come “definitivo” (che poi, definitivo non è mai, per fortuna), megli sarebbe procedere con passi piccoli e ben ponderati. Questo si traduce in una parola: “basic”. Ovvero, partiamo da quanto di più semplice i negozi ci mettano a disposizione. Capi easy ma di alta qualità, in grado di risolverci la mise anche quando non avremmo alcuna voglia di pensare a una mise.

Inso,,a con la semplicità non si sbaglia mai, ma che sia di qualità!

E dove iniziare a convertirci a questa religione del “semplice”, se non su Stileo? Un sito online con una gamma di capi da far girare la testa, a prezzi ultra convenienti. Ma non perdiamo il nostro focus. Basic, dicevamo. Bene, nelle prossime righe un piccolo elenco di ciò che proprio non può mancare dietro le -forse caotiche- ante del vostro armadio. Carta, penna, appunti e via, iniziamo!

CAPI BASIC: QUALI?

Prima di tutto, i jeans. Ma non dei jeans purché siano: niente strappi, perline, stampe bizzarre. Un bel paio di jeans a vita alta, dal taglio semplice e minimale, in grado di adattarsi a ogni top: chiedere a un marchio storico e che ha segnato più epoche come Levi’s ci sermbra il consiglio più appropriato. Un bel paio di 501, quindi, anche in memoria dello scomparso Nick Camen che a questi jeans ha legato il suo successo (a questi jeans e a Madonna, per dirla tutta!).

Insomma, per la parte “sotto” siamo a posto. Vediamo come procedere.

Una t-shirt a tinta unita, meglio se chiara, dato che la stagione nella quale stiamo entrando ci chiede un piccolo serbatoio di luce in più, ma perché non abbondare? Le t-shirt sono come le ciliegie, del resto, una tira l’altra. Se ve la sentite, anche le canotte a tinta unita potrebbero svoltarvi qualche assolato pomeriggio, rendendo il vostro corpo davvero incantevole dentro a tutta questa semplicità!

Oltre a questo, pensare a un giubbino di jeans per le serate dal clima più frizzante potrebbe essere un’ottima carta da giocare: unico trick, occhio al colore del jeans abbinato, perché potrebbe essere “di troppo”. Come spesso accade, meglio “spezzare” e dirigerci su un colore completamente diverso.

Capitolo scarpe: due paia. Un paio di sneakers comode e che vadano davvero su tutto, quindi o bianche o nere, e un bel paio di deco dal tacco non eccessivamente alto, così che possano accompagnarci in ufficio come ad una festa senza troppi problemi (di caviglie, di schiena e di equilibrio!).

Ecco, questo il basic che più basic non si può, questi gli immancabili estivi dentro al vostro guardaroba, questi i capi dai quali iniziare la nostra piccola rivoluzione del guardaroba. Una volta messi a segno questi piccolo colpi, ecco che potremo iniziare davvero a “giocare” col nostro look, lanciandoci nella sperimentazione!

