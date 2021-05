Spadaro: “Sospendiamo i pagamenti canone idrico a Modica”

Diversi cittadini continuano a segnalare di non riuscirea mettersi in contatto con il personale dell’ufficio idrico del Comune di Modica. Della vicenda si fa carico il consigliere comunale Giovanni Spadaro. “E’ possibile – dice – che tale problema, nell’attesa di avere i dovuti chiarimenti, possa indurrela gente a non pagare le bollette e/o spingerli a ricorrere alle autorità giudiziarie per ottenere il giusto riconoscimento delle loro ragioni con probabili conseguenze negative per le casse comunali”. L’esponente del centrosinistra chiede all’amministrazione comunale se non sia opportuno sospendere i pagamenti fino alla riapertura al pubblico dell’ufficio competente permettendo quindi ai cittadini di chiedere legittimamente le dovute spiegazioni per bollette con importi di dubbia correttezza.

