Ragusa. La Polizia arresta un giovane evaso dai domiciliari

La Polizia di Ragusa ha tratto in arresto un 21enne evaso dalla detenzione domiciliare a cui era stato sottoposto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le normali verifiche dedicate alle persone sottoposte alle misure restrittive domiciliari, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Ragusa si recava presso l’abitazione del soggetto, non trovandolo in casa. Accertato che il soggetto non aveva alcuna autorizzazione o motivazione per poter uscire di casa, venivano avviate immediatamente le ricerche che consentivano, in brevissimo tempo, di rintracciarlo per strada, mentre si dirigeva verso la propria abitazione. Poiché lo stesso si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, lo stesso è stato tratto in arresto per il reato di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, risottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio.

