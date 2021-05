Continua ininterrottamente lo screening di massa a Modica. Durante la turnazione di oggi le persone che hanno deciso di sottoporsi a tampone sono state 654 ma non è stata riscontrata nessuna positività. Per l’ennesima volta il servizio di screening ha potuto accertare il basso indice di positività in città che continua a premiare il buonsenso dei cittadini. I test rapidi continueranno per tutto il mese di maggio dalle 16 alle 20 presso il Palazzo di città.

