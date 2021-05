Ciclismo. Sfortunata la Multicar di Vittoria a Canosa di Puglia

Gara sfortunata, domenica scorsa, per l’Asd Multicar Amarù che, a Canosa di Puglia, al quinto Gran Premio di apertura – secondo memorial dottor Michele Fontana, prima ha fatto la voce grossa e poi è stata costretta al ridimensionamento anche perché tre atleti sono stati coinvolti in una caduta. Nella competizione riservata alla categoria juniores, è stato l’ucraino Ivan Kalmikov, che corre con i colori del sodalizio ipparino, a mettere in evidenza le proprie qualità, andando in fuga per buona parte della competizione e aggiudicandosi una serie di traguardi volanti. Poi, anche per le sorti del resto della squadra, oltre che per i primi caldi, Kalmikov non ce l’ha fatta più a reggere il ritmo ed è stato risucchiato dal gruppo. Ha concluso al quindicesimo posto ma ha comunque dimostrato di essere in gran forma e di potere continuare a recitare un ruolo da protagonista nel corso del prosieguo della stagione. Asd Multicar Amarù impegnata su un doppio fronte. Domenica scorsa, infatti, si disputava, a Vittoria, il trofeo Open door riservato agli allievi. In questo caso, Elia Basile, pur a fronte di una concorrenza agguerritissima, è riuscito ad arrivare tra i primi dieci, classificandosi al settimo posto dopo una condotta di gara parecchio attenta. “Devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi, anche a quelli che non si sono piazzati nelle prime posizioni – spiega il presidente Carmelo Cilia – perché, a fronte di una situazione ambientale non semplice a causa delle condizioni meteo che, forse, abbiamo sofferto in maniera più pesante del solito, sono, comunque, riusciti a fare sentire tutta la propria voglia di imporsi, riuscendo a fare registrare prestazioni interessanti. Sia tra gli Allievi che per quanto riguarda il gruppo Juniores, possiamo senz’altro contare su delle potenzialità che si annunciano molto interessanti e che ci consentiranno di guardare avanti, al prosieguo della stagione, con molta consapevolezza nella nostra forza”.

