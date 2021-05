Vittoria. Si oppone agli Agenti e li spintona. Arrestato rumeno

La Polizia di Vittoria ha arrestato un 27 enne rumeno per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di segnalazione, la Polizia è accorsa presso un immobile per lite familiare in corso. Sul posto gli agenti hanno rintracciato il soggetto noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia, il quale, in evidente stato di ubriachezza, con fare aggressivo e minaccioso inveiva contro i propri congiunti, scagliandogli contro vari oggetti, per nulla intimorito dalla presenza degli Operatori che nel frattempo erano sopraggiunti nei luoghi. Il rumeno che aveva iniziato ad inveire e ad opporre resistenza agli Agenti, spintonandoli, è stato bloccato e tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

