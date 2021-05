Pozzallo è bandiera blu per la 18^ volta

Per la 18ª volta la città marinara viene insignita del prestigioso riconoscimento della FEE International, che attesta il rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Nonostante di anno in anno la selezione diventi sempre più stringente e l’asticella da superare sempre più alta, anche per il 2021 Pozzallo si potrà fregiare dell’eco-label presente in 49 nazioni europee ed extra europee.

E’ appena il caso di sottolineare la rilevanza che la Bandiera Blu riveste per l’attrazione turistica, perché garantisce a chi sceglie una delle località insignite la garanzia di mare pulito, di pulizia delle spiagge e di tanti altri servizi di qualità.

“E’ il risultato di un lavoro di squadra – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – e di una programmazione che non trova sosta nel corso di un intero anno, per ottenere un marchio di qualità ambientale conosciuto in tutto il mondo”. “Ripetere un successo non è mai facile – sostiene l’Assessore al Turismo Giuseppe Privitera – soprattutto quando i criteri di assegnazione diventano sempre più stringenti, ma anche quest’anno siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo grazie all’impegno di tutto lo staff dell’Ufficio Bandiera Blu e del Dottor Claudio Conti che ringrazio vivamente”.

