Al “Giovanni Paolo II” di Ragusa celebrata la festa della mamma

Un piccolo pensiero, un grande gesto. Ieri, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, il dott. Giuseppe Bonanno, primario e componente dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, ha distribuito una rosa bianca e l’immaginetta della Madonna di Lourdes alle mamme ospitate nel reparto di Ostetricia. L’iniziativa in occasione della festa della mamma, VI domenica di Pasqua. Prima, presieduta dal direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, il sacerdote Giorgio Occhipinti, era stata celebrata la santa messa con la benedizione delle mamme in attesa e delle mamme con i loro bambini già nati. “E’ stato un modo diverso – spiega don Occhipinti – per rivolgere un caloroso augurio a tutte le nostre mamme, ringraziando Gesù che ce le ha donate a immagine del suo cuore e del suo amore”. Il prossimo appuntamento mariano, intanto, è in programma il 13 maggio, in occasione della ricorrenza della Madonna di Fatima. Si terrà a partire dalle 11, al Consorzio siciliano di riabilitazione a Ragusa, nel pieno rispetto delle normative anticovid.

