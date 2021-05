Stagione estiva a Scoglitti. Le proposte di Reset Vittoria

La stagione estiva è alle porte. E, con l’auspicio che il numero dei contagi sia in calo, tale da garantire un afflusso consistente di villeggianti e turisti, è opportuno che, sin da ora, ci si organizzi con un vero e proprio piano che consenta di affrontare al meglio la stagione balneare. E’ il senso della proposta che Reset Vittoria rivolge alla commissione straordinaria sintetizzando alcune richieste che si rifanno a provvedimenti necessari. “Intanto – sottolinea il segretario di Reset, Alessandro Mugnas – è necessario calendarizzare la pulizia delle spiagge. Come si intende muovere palazzo Iacono lungo questo fronte? E’ una delle attività più indispensabili durante l’estate ed è opportuno prevederla con un minimo di pianificazione. L’altro punto riguarda la possibilità di predisporre delle aree specifiche, e per fortuna gli spazi nelle spiagge di Scoglitti non mancano, adibite ai nostri amici a quattro zampe. Non tutti, infatti, gradiscono la presenza di cani e di altri animali domestici negli arenili. Per cui, sarebbe opportuno organizzarsi in merito. Altro punto essenziale riguarda la sistemazione delle pedane e degli scivoli di accesso nei vari tratti di spiaggia, con particolare attenzione per l’aspetto legato all’abbattimento delle barriere architettoniche. Come si sta muovendo lungo questo fronte specifico palazzo Iacono? Al momento, non ci sono interventi all’orizzonte. Ma riteniamo che questo aspetto sia indispensabile per garantire pari opportunità a tutti. Altra questione da porre sotto attenzione riguarda l’installazione di cestini per i rifiuti in quegli ambiti in cui si prevede un maggiore afflusso di bagnanti. E’ un altro adempimento necessario così come necessario è muoversi sin da ora per favorire l’installazione delle docce, affinché non ci si pensi sempre all’ultimo momento. Infine, proponiamo di organizzare alcune aree di spiaggia appositamente per i bambini con l’individuazione di zone attrezzate con giochini e ideate con un fine specifico, assicurare piena ospitalità alle famiglie”. Mugnas evidenzia che “le proposte in questione sono essenziali per rendere più appetibile la frazione di Scoglitti e l’intera riviera vittoriese, per creare dei servizi che attraggano i villeggianti e i potenziali turisti. Come intende, il Comune, affrontare la stagione estiva se non si fornisce un piano di massima per il territorio che punti, tra l’altro, ad aiutare anche le attività commerciali presenti in zona? L’auspicio è che la commissione straordinaria proceda lungo questo indirizzo”.

