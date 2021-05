Cadavere ritrovato a Vittoria, si tratta di un clochard

E’ stato identificato il corpo senza vita dell’uomo ritrovato ieri in una piazzola sulla statale 115 Vittoria-Acate. Sarebbe un uomo senza fissa dimora cinquantenne di origini romene. Era conosciuto nella zona dove spesso si recava nel vicino hard discount. Il corpo era in stato di decomposizione. Presenta una ferita lacero contusa alla testa. Sul luogo tracce di sangue. Le indagini sono in carico alla Squadra mobile di Ragusa e tendono a stabilire se la ferita sia compatibile con una caduta, risalente a prima o dopo il decesso o se possa trattarsi di mote naturale o altro.

