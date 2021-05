Bimbo scompare nelle campagne di S.Croce. Ritrovato

Attimi di apprensione ieri per una famiglia di Santa Croce Camerina, che nel pomeriggio ha segnalato al 112 la scomparsa del proprio figlio di 3 anni. Verso le 14 il padre del bimbo ha chiamato il Numero Unico di Emergenza denunciando la scomparsa del piccolo del quale da circa un’ora aveva perso le tracce. La famiglia di braccianti agricoli vive nelle campagne tra i comuni di Santa Croce Camerina e Ragusa, precisamente in contrada Piombo, zona rurale e caratterizzata da ampie campagne e impianti serricoli dove molteplici sono i pericoli che un bambino così piccolo può correre. Stando alla ricostruzione dei fatti, il bimbo, approfittando di un attimo di distrazione della madre, è riuscito a slegarsi dal seggiolone e ad uscire dall’abitazione senza essere visto, avventurandosi poi nelle campagne circostanti. Alla ricezione della notizia i Carabinieri di Ragusa hanno allertato tutte le pattuglie presenti sul territorio dirottando nella zona anche i militari della Stazione di Marina di Ragusa e della Sezione Operativa della Compagnia di Ragusa che giunti sul posto hanno iniziato a battere palmo a palmo la zona alla ricerca del bambino. Nel frattempo è stato fatto alzare in volo un elicottero del 12° Elinucleo Carabinieri di Catania che in poco tempo si è portato sulla verticale della zona indicata come probabile per rintracciare il piccolo. Mai come in questo caso l’intervento dell’unità aerea è stato determinante. Dopo pochi minuti infatti, nei pressi di una serra, su un terreno limitrofo a quello dell’abitazione, il bambino è stato individuato e recuperato dal proprietario della struttura che lo ha poi affidato alla pattuglia dei Carabinieri prontamente giunta sul posto grazie alle indicazioni dei colleghi in volo. Nel frattempo la famiglia è stata avvisata del ritrovamento del bimbo che è stato per precauzione visitato da un’unità del 118, allertata sempre dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Ragusa, prima di essere riconsegnato sano e salvo alle cure e all’affetto di mamma e papà.

