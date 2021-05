Prossima zona gialla: Modica, Gerratana fa le sue proposte

Se tutto dovesse andare come previsto, da giorno 10 o al massimo giorno 16 maggio, la Sicilia tornerà ad essere zona gialla e pertanto anche Modica. “Si vocifera che sarà consentito a ristoranti, bar, pizzerie e tutte quelle attività che fanno ristorazione, di poter fare sedere i propri clienti a pranzo e cena solo in aree esterne adiacenti il locale commerciale – scrive al sindaco l’ex assessore comunale, Nino Gerratana -. Considerato che non tutte le attività del settore hanno la possibilità di avere spazi all’esterno, chi non ha tali aree continuerà a pagare le conseguenze. Faccio appello alla sua sensibilità di valutare tale proposta: trovare aree pubbliche adiacenti le attività commerciali e consentirne l’utilizzo; autorizzare chi ne fa richiesta andando in deroga a qualsiasi forma di richiesta per il suolo pubblico; ove si dovesse rendere necessario modificare la viabilità per rendere fluibili tali aree e consentire alle attività di lavorare, come tra l’altro si è già fatto in qualche via del centro storico e nella parte alta della città”.

Salva