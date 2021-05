Ragusa. Due accordi col Comune per la cura del verde pubblico

Con due distinte determinazioni del Settore V – Politiche Ambientali, Energetiche e del Verde Pubblico del 4 e 5 maggio, sono stati approvati due accordi di collaborazione per la cura, gestione e manutenzione di aree a verde pubblico.

Il primo provvedimento riguarda un accordo di collaborazione per cinque anni con l’Associazione di volontariato “Rimboschiamo” di Ragusa per la manutenzione dell’area a verde pubblico di via Salvatore Occhipinti nella quale verranno piantumate di n. 311 specie arboree, in riferimento ai bambini nati e adottati nell’anno 2020. La stessa associazione aveva infatti manifestato al Comune la volontà di fornire assistenza scientifica alle iniziative volontarie di piantumazione, allo scopo di di conservare e recuperare i boschi e la vegetazione autoctona del nostro territorio, conservare e difendere la biodiversità dei distinti ecosistemi, proteggere singole specie vegetali rare e/o protette.

La seconda determinazione invece si riferisce ad un accordo di collaborazione, sempre per cinque anni, con la ditta “Caffè Sicilia srls” per la manutenzione dello spazio a verde pubblico di viale Sicilia dell’ ex Ospedale Civile, ceduto dall’ASP al Comune di Ragusa che ha provveduto a riqualificare l’area in questione. Nell’accordo è previsto che la ditta Caffè Sicilia si occuperà della manutenzione dello spazio a verde pubblico provvedendo altresì ad installare alcune panchine e ad inserire nelle aiuole delle piante fiorite stagionali.

Salva