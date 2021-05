L’associazione “Punta Braccetto nel cuore” rilancia le attività

Fare ripartire Punta Braccetto. E’ l’obiettivo che si è posto un gruppo di amici e residenti nella frazione durante il periodo estivo che, riunitisi domenica scorsa al bar “La Sirena”, hanno deciso di ridare slancio all’associazione Punta Braccetto nel cuore. L’associazione è nata nel 1982. L’attuale gruppo, appassionati della costa balneare in cui villeggiano durante la stagione estiva, vuole portare avanti un progetto comune teso a valorizzare tutto il territorio partendo dalla carenza di servizi igienici ma anche il potenziamento di acqua, fognatura, pulizia delle strade e della fascia costiera. Ma non solo. Considerata la splendida spiaggia che, dopo l’azione di ripascimento, sarà fruibile durante la stagione estiva, è necessario realizzare bagni e docce per migliorare l’ospitalità nei confronti di chi frequenta più o meno abitualmente la costa in questione. L’associazione si è strutturata dal punto di vista organizzativo: il presidente è il prof. Carmelo Traina, Enzo Lovento il vicepresidente. Formano il direttivo il dott. Mario Parrimuto, il prof. Gianni Coltello, il dott. Antonio Di Paola e il dott. Massimiliano Guastella. E, ancora, Roberto Battaglia e Salvatore Digiacomo. I componenti del direttivo invitano chiunque intende aderire all’associazione, apportando le proprie idee sul territorio di Punta Braccetto, sulla spiaggia, sul mare cristallino e sull’oasi naturale della costa, ad iscriversi facendo richiesta presso il bar “La Sirena”. L’obiettivo comune è quello di fare crescere il più possibile l’associazione.

Salva