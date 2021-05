La FEE assegna a Marina di Ragusa la “Bandiera Blu 2021”

Dopo la “Bandiera Verde 2021” assegnata a Marina di Ragusa dai pediatri italiani che hanno premiato in tal modo le nostre spiagge riconosciute a misura di bambino, nella nostra ridente frazione balneare tornerà a sventolare, nell’ormai prossima stagione estiva, anche la “Bandiera Blu 2021”

L’importante riconoscimento viene attribuito della FEE (Foundation for Enviromental Education) a quei comuni italiani che hanno riposto verso il proprio territorio particolare attenzione in materia di tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio naturalistico, garantendo il mare pulito, le spiagge quotidianamente curate e servizi efficienti.

“La Bandiera Blu 2021 – dichiara il sindaco Peppe Cassì – è un riconoscimento che è ormai una tradizione per Marina di Ragusa ma che non per questo può e deve considerarsi scontato. Il vessillo dalla Foundation for Environmental Education, che sarà ufficialmente consegnato nel corso della cerimonia online del prossimo 10 maggio, dimostra come anche quest’anno il nostro litorale abbia saputo soddisfare i criteri di qualità delle acque di balneazione e dei servizi offerti. Ancora una volta la comunità ragusana dà prova delle sue buone pratiche.”

