Nasce a Scicli l’associazione culturale “GiorgioAlmirante”. Pur nascendo dalla voce di Destra non è un’associazione politica e si distanzia, quindi, dai partiti.

Il suo scopo è promuovere e rilanciare la cultura dei conservatori che in questo periodostorico viene continuamente sottovalutata e discriminata, rispetto ad una fantomatica superiorità della cultura di sinistra.

L’associazione promuove qualsiasi manifestazione che rilanci l’ idea che fa riferimento alla destra nazionale e, quindi, ai valori di patria, di famiglia e religione e non ultima dell’identità nazionale italiana.

“Si prefigge – spiegano i promotori – la diffusione della cultura vista dalla parte dei conservatori, rivolta soprattutto ai giovani a cui si ritiene dover dare la possibilità di scelta, di operare scelte ponderate attraverso la conoscenza. Per questo l’associazione promuoverà svariati appuntamenti con storici, scrittori e attori della Destra locale, questo porterà la conoscenza del la visione della nostra società nel pensiero della destra. L’associazione “Giorgio Almirante” prende vita e si anima dalla famosa frase pronunciata dal segretario “la destra o è coraggio o non è… “

Questo è il coraggio che gli associati, sostenitori e simpatizzanti vogliono trasmettere: bisogna avere il coraggio delle proprie idee, il coraggio di oltrepassare il “pensiero unico”, farsi carico del bene comune per il bene comune.

Dotata già degli organi statutari, l’assemblea costituente ha eletto presidente la Signora Margherita Gintoli, reduce dall’esperienza di dirigente del circolo locale di Fratelli d’italia, che ha insistito molto affinché l’associazione, lo volle anche per il circolo dj partito, fosse intitolato al Segretario che per primo si pose come scopo l’unificazione della destra in Italia”.

L’associazione entro breve sarà pronta a raccogliere le adesioni di quanti vorranno avvicinarsi e sostenere questa iniziativa.

