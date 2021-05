Iniziano i lavori del tratto di pista ciclabile tra Punta Mola e Casuzze

L’assessorato ai lavori pubblici rende noto che domani, mercoledì 5 maggio, prenderanno i via i lavori di realizzazione del tratto di pista ciclabile compresa tra Punta di Mola e Casuzze.

L’intervento riguarderà, tra l’altro, la sostituzione dei new Jersey in plastica con i cordoli in cemento rendendo in tal modo definitivo, dopo la sperimentazione durata circa un anno, il tracciato della pista ciclabile compreso tra via Ottaviano e corso Oceano Atlantico a Casuzze.

Si informa la cittadinanza che a seguito di ordinanza n. 140 T del 29/04/2021 emanata dal Comando di Polizia Municipale dalla giornata di domani e per un periodo di circa trenta giorni, il transito pedonale e ciclabile da e per Casuzze sarà deviato sulla corsia di marcia riservata ai veicoli in direzione Casuzze. Per tale motivo, la corsia stradale, per lo stesso periodo, sarà interdetta al transito veicolare ad eccezione dei bus di linea che procederanno, per l’intero tratto, a passo d’uomo.

