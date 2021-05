Ragusa. Validità delle carte d’identità prorogata al 30 settembre

La validità delle carte di identità, scadute dopo il 31 gennaio 2020, è prorogata al 30 settembre 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Il Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021, ha infatti nuovamente modificato l’articolo 104, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, disponendo per le carte di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020, la proroga per la validità al 30 settembre 2021. Lo rende noto l’Ufficio Anagrafe del Comune di Ragusa rende noto. cittadini che vorranno procedere al rinnovo della Carta d’identità prima di tale data possono richiedere un appuntamento inviando una mail ad ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it mentre, per le urgenze documentate (motivi di viaggio, motivi di salute, partecipazione a gare/appalti/concorsi pubblici, furto o smarrimento in assenza di altri documenti validi e solo per i cittadini maggiorenni, iscrizioni a scuole/università) possono richiedere un appuntamento telefonico al numero 0932 676 249 – 0932 676 212.

Si fa altresì presente che i cittadini residenti e dimoranti nel Comune di Ragusa al momento della scadenza o in caso di smarrimento, furto o deterioramento della propria Carta di identità possono fare richiesta solo della Carta di Identità Elettronica CIE.

Salva