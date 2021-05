Vittoria, impegnati i vigili del fuoco per incendi canneti

Primi innalzamenti di temperatura, aumentano le richieste di intervento per incendi sterpaglie e macchia mediterranea.

Da diversi giorni le squadre dei Vigili del Fuoco della Provincia sono impegnate in attività di spegnimento di incendi prevalentemente di macchia mediterranea.

Dal canneto di Punta Braccetto, a quello di Punta Secca, in prossimità del “Piper”, dove i vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore nei giorni scorsi, nella notte la squadra del Comando provinciale è intervenuta ai confini di provincia, per l’incendio di un’autovettura in territorio di Licoddia Eubea, Contrada Zaccanelle.

Stamani, poco prima delle nove, la squadra del distaccamento di Vittoria e una squadra del Comando Provinciale sono intervenute in Contrada Cappellaris-Poggio Musenna, nell’area della pre-riserva dei Pini d’Aleppo, per incendio sterpaglie e macchia mediterranea, in territorio di Vittoria, riuscendo ad evitare che l’incendio si propagasse nell’area della riserva.

Un’atra squadra nella stessa mattinata è intervenuta per incidente autonomo senza gravi conseguenze in Contrada Pizzillo.

Salva