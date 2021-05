Ispica, cittadinanza onoraria all’attivista egiziano Patrick Zaki

Il Consiglio Comunale di Ispica, nella seduta dello scorso 29 Aprile, ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria ispicese a Patrick Zaki.

Patrick, studente dell’Università di Bologna e attivista egiziano, è detenuto in via preventiva in un carcere egiziano de Il Cairo dallo scorso 7 febbraio 2020; le accuse che gli sono mosse sono arbitrarie e tendenziose. Le idee e l’attivismo socio-politico di Patrick sono considerate, dal governo egiziano, una seria minaccia.

Per non far calare i riflettori sulla vicenda e ottenere l’immediato rilascio dello studente egiziano, diverse città italiane hanno conferito la cittadinanza a Zaki.

Il Comune di Ispica, nella persona del Vice Sindaco Lucia Franzò, ha accolto la proposta del concittadino Nino Raucea; il vice sindaco ha presentato in Giunta la richiesta di cittadinanza onoraria la quale è stata poi portata in Consiglio e accettata all’unanimità.

Salva