Nel giorno dedicato ai lavoratori l’Associazione Don Bosco 2000, da tempo impegnata nell’accoglienza dei Migranti in Sicilia, e in progetti di integrazione culturale in Senegal e Gambia, ha dato vita a due nuovi progetti di accoglienza, con l’avvio di un nuovo SPRAR in provincia di Ragusa.

Un team giovane, dinamico e valido guiderà le attività di accoglienza e integrazione nelle città di Ispica, il nuovo centro, che si aggiunge a quello di Ragusa, garantisce interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di orientamento e accompagnamento legale e sociale, nonché la costruzione di percorsi individuali di inclusione e di inserimento socio-economico.

“L’Obiettivo principale – spiega Agostino Sella, presidente – della nostra associazione è accogliere ogni singola persona, e aiutarla, attraverso un percorso individualizzato, a riconquistare la propria autonomia, integrandosi e socializzando con il territorio di accoglienza”.

Nella stessa giornata l’associazione ha ripreso le attività di accoglienza nel comune di Villarosa (EN) dove i migranti vengono ospitate in strutture confiscate alla mafia.

