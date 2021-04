Iniziative in onore di Nino Baglieri

Sono trascorsi settant’anni dalla nascita del Servo di Dio Nino Baglieri, avvenuta il primo maggio del 1951. In occasione di questo avvenimento l’Associazione Amici di Nino Baglieri, in collaborazione con la Famiglia Salesiana di Modica, la Diocesi di Noto e i Volontari con Don Bosco ha organizzato alcuni momenti di preghiera e di riflessione.

Il prossimo 1 maggio alle 18.30, giorno della nascita di Nino, ci sarà una celebrazione eucaristica presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice, presieduta dal parrocco don Giuseppe Russo.

Il 5 maggio, vigilia dell’anniversario della Croce di Nino, presso la Chiesa “Maria Ausiliatrice” a Modica Alta, si terrà una riflessione sul tema “Era la fine, ma per Nino Baglieri fu l’inizio della vita. L’eutanasia: aspetti clinici, bioetici e antropologici di un modo sottaciuto”. I relatori saranno don Antonio Stefano Modica, dottore in bioetica, dott. Giuseppe Meli dirigente medico presso l’Hospice di Modica, e dott. Tonino Solarino, psicoterapeuta.

Il 6 maggio 53° anniversario della Croce e Festa di San Domenico Savio, verrà fatta una celebrazione eucaristica presieduta da don Tonino Lorefice, durante la celebrazione vi sarà anche la benedizione dei bambini.

