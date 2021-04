Da Giugno riparte il treno BaroccoLine

Da domenica 13 giugno, per tutte le domeniche dell’estate 2021 (ed eventuali altri giorni festivi, come il 15 agosto), è stato già riprogrammata da Trenitalia l’iniziativa del “BaroccoLine”, con parecchie corse al giorno dal Castello di Donnafugata, passando per Ragusa, Modica, Scicli, fino a Noto e Siracusa, con fermata turistica alla stazione balneare di Fontane Bianche. I treni utlizzati saranno esclusivamente i comodissimi Minuetto Diesel, con accesso facile per Disabili, e possibilità di trasporto gratuito di Biciclette.

Le partenze da Modica in direzione Noto/Siracusa (percorso totale in media un’ora e 35′) avranno questi orari:

7.50, 9.45, 11.44, 13.44, 15.44, 17.53, 20.18 (sono 7 corse, all’incirca una ogni 2 ore, al costo, per l’intero tragitto Modica-Siracusa, di 8 euro e 40 cent.)

