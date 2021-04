Covid: nelle ultime 24 ore resta stabile il numero dei positivi in provincia

Resta stabile nelle ultime 24 ore la curva epidemica in provincia di Ragusa. La buona notizia è l’aumento dei soggetti guariti mentre resta stabile il numero dei decessi. Nella maggior parte del territorio ibleo si registra una leggera flessione ma il numero delle unità positive sale ancora a Vittoria e Comiso dove si accende un campanello di allarme a causa del netto aumento dei casi. A Ragusa continua a scendere il numero dei contagi ma si mantiene ancora il primato per numero di unità positive. A Modica la curva resta stabile e nelle ultime 24 ore non si conta nessun nuovo contagio. Si procede nel frattempo con le vaccinazioni nel nuovo hub vaccinale di contrada beneventano a Modica.

I dati dei soggetti positivi:

Acate 31 (-1)

Chiaramonte 19 (+1)

Comiso 255 (+6)

Giarratana 11 (-)

Ispica 28 (-)

Modica 129 (-)

Monterosso 7 (-)

Pozzallo 70 (+4)

Ragusa 432 (-4)

Santa Croce 50 (-2)

Scicli 71 (-)

Vittoria 384 (+8)

Le persone positive sono 1559 (ieri erano 1553) di cui 1486 in isolamento domiciliare, 56 ricoverate e 17 nella Rsa di Ragusa.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 26 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui 2 fuori provincia); 13 in area grigia e 16 in Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria, 1 solo ricovero in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 9200 mentre i decessi 243.



