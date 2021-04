Enel, Pozzallo. Ammatuna riceve funzionari di E-Distribuzione

Riunione oggi a Palazzo di città a Pozzallo con i funzionari di E-Distribuzione del gruppo ENEL. Nel lungo e cordiale colloquio, è stato riferito al Sindaco, che il gruppo sta investendo notevole risorse in città per l’ammodernamento della rete di media tensione (20.000 V). I lavori sono finalizzati per il rinnovamento tecnologico degli impianti, eliminando i vecchi cavi obsoleti e fatiscenti degli anni 60. In questo modo dovrebbero essere limitati al minimo le fastidiose interruzione dell’energia elettrica, specialmente nel periodo estivo, con grave danno alle attività commerciali e turistiche. Nel corso dell’incontro, i funzionari di E-Distribuzione si sono impegnati al ripristino dei luoghi fra 10/15 giorni con apposito tappetino di asfalto, dopo aver già posizionato provvisoriamente del materiale tipo Binder. Le arterie interessate sono le vie: Buenos Aires, Canada, Fermi e Majorana. Successivamente sarà il turno delle vie: Sardegna, Scicli, Ispica, Sicilia, Mazzini, Trieste, Puglia e Gugliotta. Si continuerà successivamente con via La Valletta, Viale Europa, Contrada Juvara e piazzale Italia. Tutto ciò sicuramente ha determinato e determinerà dei disservizi momentanei, che sono però finalizzati a garantire un servizio elettrico più efficiente e degno di una città moderna.

