Fondi per Efficientamento energetico degli immobili della P.A.

“E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo relativo ai finanziamenti a tasso agevolato nell’ambito del Fondo di Kyoto destinati alla riqualificazione energetica degli edifici scolastici, degli impianti sportivi e delle strutture sanitarie di proprietà pubblica.” E’ quanto riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), aggiungendo:

“Sono stati stanziati ben 200 milioni di euro per finanziamenti al tasso di interesse dello 0,25% per una durata massima del prestito di venti anni.

E’ una grande opportunità da cogliere anche per riqualificare il gli edifici pubblici del nostro territorio, che si inserisce nell’ambito dei progetti per la transizione ecologica in cui il nostro Governo crede fortemente.”

La presidente specifica alcuni requisiti previsti nel decreto per chiedere le agevolazioni: “I progetti presentati devono garantire un miglioramento nel parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche.

Sono ammessi a finanziamento interventi come la sostituzione degli impianti, l’installazione di pompe di calore, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione del cappotto termico, nonché misure di risparmio ed efficientamento idrico e per la bonifica dell’amianto. Possono essere finanziati, laddove funzionali al progetto e in misura massima del 50% del valore complessivo dell’opera, anche interventi di adeguamento sismico.”

Per quanto concerne le modalità di partecipazione al bando, Lorefice precisa:

“E’ necessario allegare, oltre ai documenti di progetto, la diagnosi energetica e l’attestato di prestazione energetica dell’immobile oggetto di intervento.

Lo sportello per la presentazione delle domande verrà aperto con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale e la procedura di ammissione alle agevolazioni sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il fondo è gestito con il supporto operativo della Cassa Depositi e Prestiti.

Invito i nostri comuni a non lasciarsi sfuggire questa occasione, davvero preziosa, per riqualificare scuole, ospedali e impianti sportivi, migliorandone la fruizione da parte dei cittadini”. Conclude la presidente.

