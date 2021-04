Fondamentale norma per garantire a pazienti visite in sicurezza

“Oggi in commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera il ministero della Salute ha risposto a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle per il ripristino delle visite e degli incontri in presenza per coloro che vivono nelle Rsa, sospesi in questi mesi a causa della pandemia e non ancora riprese in molte strutture.”

Lo riferisce in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), che spiega: “Ricordiamo che la sofferenza affettiva legata alla pandemia e alle misure predisposte per contenerla ha avuto un impatto negativo sulla serenità e sulla salute delle persone anziane e di quelle con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ospiti in strutture residenziali.

In merito il Ministero ha comunicato che sono già stati definiti in un apposito documento di dicembre 2020 i principi che consentiranno ai visitatori di accedere alle strutture residenziali, preservando la sicurezza e il benessere relazionale e affettivo delle persone”.

“Come Movimento 5 Stelle – afferma Lorefice – agiremo a livello parlamentare nel primo provvedimento utile per arrivare ad una norma alla quale tutte le Regioni dovranno attenersi, e quindi anche le Rsa, per garantire il diritto all’incontro tra ospiti e familiari.

Contestualmente, ribadiamo l’importanza di mettere la persona al centro di qualsiasi intervento si disegni in ambito socio-sanitario, e la possibilità di continuare a vivere all’interno del proprio contesto sociale e familiare.

In relazione al recente insediamento del gruppo di lavoro RSA abbiamo sottolineato, quindi, l’importanza di pensare a percorsi complementari a questo tipo di strutture, che privilegino la domiciliarità. Stiamo anche continuando in Commissione l’esame della proposta di Legge per l’introduzione del Budget di salute che non riguarda solo le persone con disabilità, ma tutte quelle persone che possono beneficiare di una domiciliarità proattiva”. Conclude la presidente

