Nomine responsabili regionali Lega Sicilia anche a Ragusa

“Giovanni Occhipinti e Vincenzo Giunta sono le due figure della provincia di Ragusa nominate alla guida di due importanti dipartimenti regionali. Giovanni Occhipinti si occuperà del dipartimento turismo e marketing territoriale mentre Vincenzo Giunta è il responsabile del dipartimento lavoro e formazione professionale. Si tratta di due figure di notevole professionalità e competenza nei rispettivi settori e si porranno come un punto di riferimento nel raccogliere e interpretare le istanze dei territori. Grazie al lavoro e all’impegno del nostro segretario regionale, on. Nino Minardo, si è riusciti a completare la struttura dei dipartimenti regionali coniugando professionalità, conoscenza e passione.

Auguro buon lavoro a Giovanni Occhipinti e a Vincenzo Giunta nella certezza che svolgeranno un reale ruolo di servizio per le comunità locali.

