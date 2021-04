Otto punti approvati dal Consiglio comunale di Modica

Dieci i punti all’ordine del giorno, di cui otto quelli approvati, nella seduta del consiglio comunale che si è tenuto ieri sera a Modica. La civica assise si è aperta con una dichiarazione dei consiglieri di minoranza concernente il rifiuto della maggioranza sulle proposte avanzate in sede di conferenza dei capigruppo e non condivise dagli stessi. Non è stata tra l’altro accettata la scelta dello svolgimento del Consiglio comunale in presenza, anche se più volte richiesto da alcuni consiglieri di minoranza e stabilito nel corso della stessa conferenza, soprattutto per la moltitudine di emendamenti presentati. Non condividendo le scelte della maggioranza, i consiglieri di opposizione hanno deciso, all’inizio della seduta di abbandonare l’aula.

Il Presidente del Consiglio comunale, preso atto della decisione dei Consiglieri di opposizione di abbandonare l’Aula, ha invitato il Segretario Comunale, a verificare il numero dei presenti e continuare la seduta della civica assise, con la surroga della consigliera Ivana Castello dalla quarta commissione, nuovamente dimessasi. Il civico consesso ha poi approvato la deliberazione riguardante le misure di contrasto sull’evasione dei tributi per la quale su trentatré emendamenti presentati, ne sono stati votati all’unanimità tre su proposta dell’opposizione e uno su proposta della maggioranza, mentre tutti gli altri sono stati bocciati, Approvata all’unanimità la delibera relativa all’imposta di soggiorno modifiche 2021 e bocciati i relativi emendamenti. Altro punto approvato, relativo al regolamento del canone patrimoniale sull’occupazione suolo pubblico e canone mercatale, per il quale sono stati presentati cinquantasei emendamenti di cui ventiquattro ritenuti non ammissibili e il resto bocciati. E’ stato poi approvato il punto relativo alla modifica del regolamento sulle entrate comunali con tre emendamenti approvati su ventidue presentati. Tutti gli emendamenti bocciati hanno riscontrato il parere contrario del Responsabile P.O. del settore di competenza, del responsabile finanziario e dei revisori dei conti. Inoltre sono stati approvati all’unanimità le deliberazioni relative alla proposta di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio della ditta Agesp S.p.A., quella relativa all’applicazione della deroga prevista dall’art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 della Tari 2021 e quella relativa al sistema tariffario del servizio idrico integrato anno 2021. Mentre è stato rinviato il punto concernente, la mozione a firma del Consigliere Medica, perché assente. È decaduto invece, come previsto dal regolamento, il punto riguardante, le interrogazioni per mancanza dei consiglieri che le hanno proposte.

Esaurito l’ordine del giorno, la seduta del consiglio comunale è stata sciolta.

