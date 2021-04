Vaccinazioni a Ragusa, PD: “Recepiti i nostri suggerimenti”

“Apprendiamo con viva soddisfazione che, finalmente, il sindaco di Ragusa si è reso conto che il centro per la somministrazione dei vaccini allocato presso l’ex Ospedale Civile presenta alcune criticità per gli utenti e, quindi, non è idoneo allo scopo”. Lo dichiara Giuseppe Calabrese, segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, che aggiunge: “Già il mese scorso, con un comunicato, avevamo sollevato le nostre perplessità sull’organizzazione degli hub per la somministrazione dei vaccini nella nostra città, soprattutto in considerazione del fatto che i cittadini sono stati costretti a lunghe file attendendo il proprio turno all’aperto, esposti alle intemperie. E se fino a qualche giorno fa il problema principale da questo punto di vista poteva essere il freddo, tra qualche giorno le condizioni climatiche cambieranno e sarà il forte caldo a rappresentare un serio problema. Avevamo chiesto al sindaco di farsi portavoce di questa necessità, rappresentata al direttore generale dell’Asp di Ragusa anche dal nostro parlamentare regionale Nello Dipasquale la scorsa settimana. Siamo lieti di apprendere oggi, invece, che il primo cittadino ha recepito le nostre indicazioni con l’individuazione di un altro hub, presumibilmente l’ex sede della facoltà di Medicina presso il centro ASI. Però bisogna fare presto”.

“Siamo soddisfatti – dice ancora Calabrese – anche perché molti cittadini si erano rivolti a noi del Partito Democratico segnalando il problema, ma qualcuno aveva voluto vedere il nostro intervento come un tentativo di fare polemica. Così non era, evidentemente, ma si trattava di una proposta tesa al miglioramento del servizio offerto alla cittadinanza”.

“Il sindaco Cassì ha capito – conclude – per fortuna: meglio tardi che mai”

