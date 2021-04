Sito alternativo come hub vaccinale a Ragusa. Decisione a breve

“La campagna vaccinale – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – rappresenta l’unica via d’uscita dall’incubo in cui siamo piombati da oltre un anno. E’ un sistema delicato, che giornalmente dipende dalla disponibilità di dosi (a volte inaspettatamente inferiori rispetto al numero di prenotati) e subisce le influenze di notizie che destano allarme.

Affinché la campagna possa svolgersi con la massima efficienza, è importante invece che i cittadini si sentano confortati e assistiti. Non ci sfuggono in tal senso le difficoltà che in alcune giornate si sono verificate all’hub vaccinale dell’ex Ospedale Civile, nonostante la buona volontà e l’impegno degli operatori Asp e il supporto logistico e di personale offerto dal Comune.

Per questo motivo abbiamo preso in considerazione – spiega il primo cittadino – siti alternativi da sottoporre alla valutazione di Asp. Dopo alcuni sopralluoghi congiunti i locali più idonei sembrano quelli che ospitavano la facoltà di medicina al Centro direzionali Asi, con spazi ampi e facilmente accessibili, che da qualche giorno ospitano in maniera efficiente il servizio di drive point per i test rapidi. La decisione sarà presa entro pochi giorni”.

