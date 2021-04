Ispica, partito progetto “L’ultimo Gattopardo” per 190mila euro

Ha preso ufficialmente il via nelle scorse settimane il progetto “L’ultimo Gattopardo”.

L’iniziativa, finanziata per un importo complessivo pari a 1.294.926,47 euro dal Ministero dell’Interno tramite il FESR – FSE 2014/2020 Asse 7, prevedeper Ispica la realizzazione di due unità abitative in Via dell’Arte destinati a nuclei familiari o individui considerati vulnerabili, di un’area attrezzata per un campo di basket e pallavolo (foto) e la realizzazione di assistenza socio-sanitaria e di integrazione sociale ed economica di cittadini stranieri vittime di fenomeni di discriminazione o sfruttamento.

La prima tranche è stata erogata ed è pari a 194.238,97 euro.

L’amministrazione comunale ha la ferma convinzione che il progetto contribuirà al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di integrazione delle categorie più vulnerabili presenti sul territorio, producendo anche, attraverso un ottimale utilizzo dei fondi europei, un recupero di beni immobili e di aree verdi in disuso e la realizzazione di un’area sportiva e ricreativa importante.

